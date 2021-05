Ladrão preso em tentativa de assalto a compra de ouro em Peixoto (MT) é fugitivo de Novo Progresso.

Edinei Leandro Silva [vulgo Silva] de 29 anos [com várias passagens pela polícia], foi preso na noite desta terça-feira (04) , após invadir compra de ouro e fazer duas pessoas de reféns na cidade de Peixoto de Azevedo no estado do Mato Grosso.

Edinei fugiu da delegacia de Novo Progresso em Outubro de 2020, outros dois presos também fugiram (Um foi recapturado), eles serraram a grade de uma das janelas onde estavam preso e pularam o murro, atearam fuga, nunca mais foram vistos.

Edinei Leandro tem várias passagens pela polícia, em Castelo de Sonhos, Moraes Almeida e Novo Progresso.

Edinei foi preso em agosto de 2020 por ter disparado contra uma mulher em uma danceteria em Novo Progresso, , a arma que ele usou foi calibre 32, conforme projetil encontrado no local. Silva estava à menos de 40 dias solto, cumpria pena acusado de ter assassinado um homem a facadas no distrito de Moraes Almeida em Itaituba.

Ele também responde por ter atirado e ameaçado policiais.

Silva é considerado, pelas autoridades, de alta periculosidade.

Peixoto de Azevedo

Nas negociações, o assaltante fez alguns pedidos, que foram aceitos pelos policiais, como a presença de dois advogados e da imprensa.

Com ele, os policiais localizaram uma pistola de origem da República Tcheca, modelo CZ P07, além de algumas munições deflagradas e outras intactas. Diversas viaturas e policiais foram mobilizados para a ação e fizeram cerco nas proximidades do estabelecimento. Uma ambulância também ficou no local.

