Libertadores 2021: veja os grupos dos brasileiros após o sorteio

Caso passe da Pré-Libertadores, Grêmio entrará no grupo do Palmeiras, atual campeão do torneio

A Conmebol sorteou na tarde desta sexta-feira, em um evento virtual na sua sede em Luque, no Paraguai, os grupos da Libertadores 2021.

Atual campeão do torneio, o Palmeiras foi cabeça de chave do Grupo A e pode ter outro brasileiro em seu grupo: o Grêmio, caso o time gaúcho passe pelo Del Valle-EQU na Pré-Libertadores. O primeiro jogo será nesta sexta-feira, às 19h15, no Paraguai.

+ Veja como ficaram os grupos da Copa Sul-Americana

O Santos, outro brasileiro que disputa a Pré-Libertadores, cairá no grupo que tem o Boca Juniors como cabeça de chave caso elimine o San Lorenzo, da Argentina. O Peixe venceu na ida, fora de casa, por 3 a 1.

São Paulo e Flamengo são outros brasileiros cabeças de chave. Internacional e Atlético-MG estavam no pote 2 do sorteio, enquanto o Fluminense estava no pote 3.

Veja abaixo todas as chaves:

Grupo A: Palmeiras, Defensa y Justicia-ARG, Universtario-PER, G2 (Grêmio ou Del Valle-EQU)

Grupo B: Olimpia-PAR, Internacional, Deportivo Táchira-VEN, Always Ready-BOL.

Grupo C: Boca Juniors-ARG, Barcelona Guayaquil, The Strongest-BOL, G4 (San Lorenzo ou Santos)

Grupo D: River Plate-ARG, Independente Santa Fe-COL, Fluminense, G3 (Bolivar ou Jr Barranquila)

Grupo E: São Paulo, Racing-ARG, Sporting Cristal-PER, Rentistas-URU)

Grupo F: Nacional-URU, Universidad Catolica-CHI, Argentinos Juniors-ARG, G1 [Libertad ou Atletico Nacional-COL)

Grupo G: Flamengo, LDU, Vélez Sarsfield-ARG, Unión Calera-CHI.

Grupo H: Cerro Porteño-PAR, Atlético-MG, América de Cali-COL, Deportivo Laguaira-VEN.

Troféu da Libertadores — Foto: Twitter/Conmebol

A fase de grupos da Libertadores começa daqui a duas semanas. A primeira rodada acontecerá entre os dias 20, 21 e 22 de abril. A tabela ainda será desmembrada pela Conmebol.

A final da Libertadores está marcada para 20 de novembro, e decisão da Sul-Americana prevista para 6 de novembro. Os locais dos jogos ainda não foram definidos.

A exemplo das últimas edições, depois da definição dos oito grupos de quatro times cada, as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta dentro da chave. Os dois melhores avançam às oitavas de final. Nessa fase, os duelos serão definidos em sorteio, com vantagem de decidir em casa para o time de melhor campanha.

Por Redação do ge — Luque, Paraguai

