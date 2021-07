PRF aprende comprimidos de anfetamina dentro de caminhão em Altamira

Drogas apreendidas pela PRF em Altamira — Foto: Ascom/PRF

Agentes encontraram 13 comprimidos de Nobésio extra-forte em um veículo na BR-230. Condutor assinou um TCO e foi liberado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 13 comprimidos de anfetamina dentro de um caminhão na BR-230, próximo ao município de Altamira, no sudoeste do Pará. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (5).

Segundo a PRF, a apreensão ocorreu no sábado (3). Durante abordagem de rotina, um caminhoneiro apresentou o disco tacógrafo, que informava que o motorista não estaria tendo o descanso obrigatório. Com isso, foi realizada uma busca no interior da cabine do veículo, sendo encontrados comprimidos de Nobésio extra-forte.

O condutor foi autuado pelo crime de posse de drogas e assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), onde se comprometeu a comparecer quando convocado pelo Juizado.

