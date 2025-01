Luan Santana é internado às pressas por suspeita de apendicite, afirma portal

O cantor Luan Santana, de 33 anos, foi hospitalizado nesta quinta-feira (23), afirma portal Leo Dias (Flávio Rocha/TV Globo)

De acordo com o portal Leo Dias, o cantor foi submetido a exames em um hospital em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

O cantor Luan Santana, de 33 anos, foi hospitalizado nesta quinta-feira (23) após uma suspeita de inflamação no apêndice, segundo informações do portal Leo Dias. Segundo o veículo, o cantor foi submetido a exames em um hospital em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

Até o momento, não há informações divulgadas sobre o estado de saúde do cantor. Sites jornalísticos como Quem e Metrópoles tentaram entrar em contato com a unidade hospitalar e com a assessoria de Luan para confirmar as informações, mas ainda não obtiveram retorno. Segundo o apurado pela coluna de Leo Dias, pessoas próximas ao cantor teriam confirmado a internação.

O que é apendicite?

A apendicite é uma condição na qual o apêndice fica inflamado e cheio de pus e, com isso, causa dor. As dores costumam começar perto do umbigo e se estendem para o lado direito. O tratamento geralmente envolve antibióticos e cirurgia.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/19:02:32

