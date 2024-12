Lucas Lucco posta vídeo no banho e deixa escapar nude frontal

O cantor postou um vídeo no banho e acabou deixando escapar demais. | Foto: Reprodução

Lucas Lucco acidentalmente expôs seu corpo em vídeo no TikTok. Após viralizar, ele removeu o conteúdo e comentou o incidente com bom humor.

Nos últimos tempos, a prática de compartilhar vídeos pessoais e íntimos tem se tornado uma tendência, tanto entre celebridades quanto entre pessoas comuns. A noção de privacidade parece ter ficado no passado para muitos.

Um episódio recente envolveu o cantor Lucas Lucco, que acidentalmente expôs demais ao publicar um vídeo em seu TikTok na última terça-feira, dia 17. No vídeo, ele aparece tomando banho, e, sutilmente, acabou deixando o pênis à mostra. Poucas horas após viralizar nas redes sociais, o artista decidiu remover o vídeo, alegando que a exposição foi involuntária.

“Assim que cheguei em casa, meu irmão começou a me ligar”, relatou Lucas em uma gravação onde comentou o incidente.”Me falaram: ‘Seu irmão te ligou e disse que vazou [cenas suas] pelado’. Eu falei: ‘Pelado? Como assim? Deixa eu ver’. Eles não falaram que tinha aparecido o ‘Sebastião’.”

Após assistir ao vídeo, veio a decisão de apagar o conteúdo, afirmou ele. “O que adianta? Todo mundo já viu”, completou, rindo. “Foi mal”, disse Lucas ao finalizar a declaração.

As imagens viralizaram no X (antigo Twitter) e levantaram comentários dos internautas.

o lucas lucco foi tão divo que já entregou o peru desse natal pic.twitter.com/AO9eDsw7Ya — josiahs (@josiahstv) December 18, 2024

