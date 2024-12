Investimentos na PM do Pará reduzem criminalidade

Só em 2024, o Governo informou que reduziu em mais de 54% os índices de crimes violentos. | Foto: Divulgação/Polícia Militar

Governo do Pará investe em segurança com renovação da frota da PM, redução de criminalidade e novas estruturas, garantindo mais segurança e qualidade de vida.

Aquisição de equipamentos, renovação da frota de veículos, entrega de prédios reestruturados, qualificação e formação dos policiais são investimentos contínuos do Governo do Pará no aperfeiçoamento da infraestrutura e das ações da Polícia Militar, que vêm garantindo resultados sólidos no dia a dia da população: mais segurança, qualidade de vida e tranquilidade, devido à redução de 54,21% no índice de criminalidade, nos últimos 11 meses de 2024, em comparação ao mesmo período de 2018.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), esses números representam a preservação de 2.049 vidas, considerando o período de 2018 a 2024. “O Pará foi reconhecido este ano como um dos 10 estados que mais investiram em segurança pública. Isso demonstra toda uma estratégia que abrange a Polícia Militar, assim como os demais órgãos de segurança do Estado, tendo como objetivo principal o fortalecimento das ações de segurança pública, garantindo uma presença maior de policiais nas ruas, bem como na nossa extensa malha fluvial, com a aquisição de novas lanchas, incluindo as blindadas. Investimos, sobretudo, em concurso público, aumentando o nosso efetivo e qualificando esses profissionais para atuarem de forma técnica e capacitada, demostrando nos números reduzidos de criminalidade que o Estado apresenta ao longo de cinco anos de gestão”, destaca o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Em 2024, houve a renovação de 100% da frota da PM. Foram entregues 1.170 viaturas novas, que se juntaram às incorporadas à frota em 2023, totalizando 1.530 veículos em apenas um ano. Todas as viaturas foram trocadas por modelos Duster, Hilux e S10, com tração, o que facilita as operações e garante mais conforto e segurança aos policiais.

O Governo também adquiriu viaturas blindadas, resistentes a tiros de fuzil, para uso do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Os modelos Falcon 360 são os primeiros veículos do Estado totalmente blindados, e foram desenvolvidos para atender à Unidade Tática de Intervenção, adaptados para oferecer maior potência, agilidade e proteção durante as ações policiais de alta complexidade.

As viaturas são dotadas de para-choque de impulsão; proteção antitumulto; piso contra granadas e artefatos explosivos improvisados, e proteção integral do motor, radiador e outras partes importantes do veículo. Também são preparadas para utilização de diversas tecnologias de comunicação, incluindo contramedidas eletrônicas, rastreamento dinâmico de alvos e tecnologia para drones; câmeras que cobrem 360º; guincho de 12.000 lbs e outras características adaptáveis às ações operacionais.

Os investimentos do Estado na PM incluem ainda a entrega de 275 motocicletas, 953 radiocomunicadores portáteis, mais de 3 mil armas, coldres e porta-carregadores, além de armas de Incapacitação Neuromuscular para conter ou imobilizar sem risco de lesão grave, tasers, e equipamentos de menor potencial ofensivo, como projéteis de borrachas, granadas de treino, luz e som.

“A redução da criminalidade em todo o Pará mostra a eficiência da Polícia Militar. Os aportes feitos pelo governo do Estado na corporação nos permite estruturar, qualificar e garantir que nossos policiais atuem da melhor forma para garantir paz, tranquilidade e segurança para a população”, ressalta o coronel Dilson Junior, comandante-geral da PM.

Ainda neste ano, foram entregues novos prédios nos municípios de Augusto Corrêa, Itupiranga, Curuçá, Santa Izabel do Pará, Belém (incluindo o distrito de Mosqueiro), Tailândia, Altamira (no distrito de Castelo de Sonhos), Marabá e Salvaterra, melhorando a estrutura de trabalho dos policiais militares.

Agora funciona em novo prédio o 1º Batalhão da Polícia Militar, em Belém, entregue no mês de outubro, com localização estratégica dentro do complexo do Parque da Cidade, uma das principais obras para a COP 30 (conferência mundial sobre mudanças climáticas). O 1º BPM atende aos bairros da Sacramenta, Marco, Pedreira, Telégrafo e Barreiro.

“A nova estrutura do Batalhão foi um ganho muito grande para os militares que aqui trabalham, tanto operacional como administrativamente, pois a estrutura está bem dividida nas suas sessões. Nós temos alojamento bem confortável. É uma estrutura que dá mais dignidade aos militares. Ele é bem localizado, e a comunidade se sente mais acolhida. O Parque da Cidade, quando for inaugurado, vai ter o nosso apoio. Os visitantes vão se sentir seguros com a nossa presença. Todos só tiveram ganhos”, garante a soldado Betina, que atua no 1º BPM.

