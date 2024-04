Mãe e filha morrem em acidente grave na BR-010, no Pará

Dianteira do carro ficou destruída após colisão com traseira de caminhão, no PA. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Colisão entre caminhonete e caminhão também deixou outras duas pessoas feridas.

Um acidente grave matou mãe e filha, além de ter deixado outras duas pessoas feridas no quilômetro 315 da BR-010, na madrugada desta terça-feira (16), entre São Miguel do Guamá e Irituia, cidades do nordeste do Pará.

Segundo testemunhas, as vítimas mortas e feridas estavam em uma caminhonete, que colidiu com a traseira de um caminhão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o grau de parentesco entre as duas mulheres que morreram foi confirmado pelo Centro de Controle da corporação. As duas outras pessoas atingidas foram levadas ao hospital municipal de São Miguel do Guamá, como afirmaram os agentes.

Já o caminhão estava ocupado apenas pelo motorista, que não teve nenhuma lesão, segundo a assessoria da PRF.

Fonte:g1 Pará Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2024/09:31:53

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

