Briga entre duas jovens cria tumulto em festa em chácara na zona rural de Novo Progresso- VÍDEO

Um vídeo circula nas redes sociais e mostra duas mulheres em luta corporal, em frente ao salão de festa em uma chácara as margens do rio jamanxim zona rural de Novo Progresso.

Conforme, uma testemunha relatou que estava ocorrendo o evento “Lual” e que, por volta das 01h30mn, ouviu gritos e correria e muitas pessoas correndo para fora do local.

O vídeo foi postado nas redes sociais e mostra a briga com duas jovens (ENTRE ELES MENORES) nas proximidades em alvoroço, parecem gostar do acontecido, ninguém se aproxima para apartar, até chegada de seguranças. O Jornal Folha do Progresso apurou que o evento aconteceu no sábado dia 5 de junho de 2021 e o local pertence a um empresário do ramo de confecções em Novo Progresso.

A quem diga que mesmo com a briga a festa continuou até amanhecer o dia.

Até a publicação da reportagem, a Polícia não informou sobre suspeitos ou prisão de algum autor.

