Mãe pede ajuda para encontrar a filha desaparecida de Jacareacanga

A mãe de Luana Pereira Nunes , conhecida por Luuh , pede ajuda para encontrar a filha que saiu de casa na semana passada e não retornou. A mãe pede para quem souber do paradeiro da filha entrar em contato via WhatsApp pelo nº (93) 98415 0666, no garimpo Beira Rio em Jacareacanga.

