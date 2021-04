‘Magnífico’, diz Alok após conhecer zoológico que desenvolve projeto de preservação a peixes-boi em Santarém

Alok e arara azul durante visita a zoológico em Santarém, no PA — Foto: Tracy Costa/G1

Artista, que tem projeto social que fomenta o empreendedorismo jovem, estuda parceria com instituição para proteção de animais silvestres.

DJ Alok, conhecido internacionalmente pelo trabalho na música esteve na tarde desta quarta-feira (28) no ZooUnama, em Santarém, no oeste do Pará. A visita aconteceu após convite de Janguiê Diniz, amigo e fundador do Grupo Ser Educacional, responsável pela administração do zoológico.

Assumidamente apaixonado por animais, Alok ficou encantado com o projeto “Peixe-Boi”, que desenvolve um trabalho de preservação da espécie na região oeste do Pará. Ao G1, o artista contou que já esteve outras duas vezes em Santarém, mas que desta vez a visita foi mais imersiva e especial.

“Tive o privilégio e o prazer de conhecer este lugar que realiza um trabalho incrível, de resgate de animais vítimas de tráfico ilegal, cativeiro e desmatamento, quando esses animais acabam sem ter pra onde ir e sofrem acidentes na área urbana. Aqui os animais recebem os cuidados e eu achei incrível porque eles [biólogos] têm o propósito de tentar ao máximo devolvê-los à natureza, quando não é possível eles ficam aqui, onde têm uma vida mais digna. Fico muito feliz em saber que têm pessoas que trabalham em prol dessa causa”, disse Alok.



Alok esteve no Zoo nesta quarta (28) e se encantou pelo projeto ‘Peixe-Boi’ — Foto: Ascom Unama/Divulgação

O artista alertou para importância de se conservar a biodiversidade. “Às vezes as pessoas pegam um animal de forma ilegal e não imaginam que uma arara pode viver mais de 40 anos, por exemplo. Depois acabam abandonando”, lamentou o Dj.

O convite para conhecer o zoológico veio com o objetivo de uma possível parceria entre o Instituto Alok, projeto social que fomenta o empreendedorismo jovem, e o “Êxito de Empreendedorismo”, que oferta cursos online gratuitos, trabalho voltado aos jovens de escolas públicas que têm objetivo de empreender na vida e nos negócios.



Artista conheceu animais que moram no Zoológico — Foto: Tracy Costa/G1

“O ZooUnama recebe animais que são trazidos pelo Ibama, Corpo de Bombeiros, animais que são encontrados feridos, e nós com muito trabalho e dedicação cuidamos deles aqui. Depois que eles se recuperam a gente devolve pra natureza, esse é um espaço que deve ser cuidado por todos”, explicou Janguiê.

O ZooUnama desenvolve trabalhos agregados à iniciação científica, reabilitação de animais e educação ambiental no município de Santarém. O espaço também atua na recuperação de animais, e atualmente ocupa uma área de 149 hectares, e tem em seu ambiente mais de 300 espécies identificadas entre aves, mamíferos e répteis.

O processo de readaptação dos animais costuma durar de três a seis meses. Já foram resgatados um total de 4.691 animais, desde 2007. Atualmente o zoológico cuida de 226 animais entre aves, répteis e mamíferos.

Projeto Peixe-Boi

Peixe-Boi sendo devolvido a natureza em base-flutuante no Rio Amazonas, em Santarém — Foto: ZooUnama/Divulgação

O Projeto Peixe-boi realiza atualmente trabalhos de reintrodução de filhotes órfãos. Desde 2008 o zoológico já salvou mais de 100 mamíferos feridos na região amazônica. Todos os animais mantidos pelo projeto recebem um tratamento especial e ficam em piscinas artificiais adequadas ao tratamento de reabilitação, além de receberem acompanhamento 24h de profissionais altamente qualificados entre biólogos, veterinários e tratadores de animais.

Em Santarém, o projeto também conta com o apoio de uma segunda base localizada na comunidade Igarapé do Costa, relacionada ao estágio final da reintrodução dos animais. A base é composta por piscinas naturais, feitas diretamente nos afluentes do Rio Amazonas e com uma estrutura totalmente adaptável para dar ao animal melhores condições para reabilitação.

