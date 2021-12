Maioria da Primeira Turma do STF vota por manter prisão preventiva de caminhoneiro bolsonarista

Marcos Gomes teve prisão determinada em setembro e chegou a ficar foragido até se entregar à PF, no fim de outubro. Ele é investigado no inquérito que apura atos do 7 de Setembro. (Foto:Reprodução)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria de votos contra a soltura do caminhoneiro e youtuber Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão.

Os ministros julgam um habeas corpus da defesa contra decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a prisão preventiva de Gomes. O caminhoneiro é investigado no inquérito que apura incitação a atos criminosos e violentos de protesto às vésperas do feriado de 7 de setembro.

O julgamento do pedido teve início na sexta (3), em plenário virtual, e deve ser encerrado no dia 10. Relator do habeas corpus, o ministro Luís Roberto Barroso afirmou que “não há nos autos situação de teratologia [absurdo], ilegalidade flagrante ou abuso de poder”.

Ainda segundo o ministro, há uma questão processual: não é possível apresentar habeas corpus no STF questionando decisão de um outro ministro.

O voto foi acompanhado pelas ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia. Falta apenas o voto de Dias Toffoli. Já o ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido para julgar o pedido, por questionar sua própria decisão.

No dia 26 de outubro, Gomes se apresentou espontaneamente à Polícia Federal em Joinville, cidade onde mora. Ele estava foragido desde o início de setembro. Nesse período, ficou em um hotel no México, conforme a PF.

Por Rosanne D’Agostino, g1 — Brasília

08/12/2021 10h51

