Ranking SimilarWeb mostra “Jornal Folha do Progresso” entre os sites de notícias mais acessados do Pará em Novembro de 2021

Ranking SimilarWeb aponta Jornal Folha do Progresso como o 8º site de notícias mais acessados do Pará em novembro de 2021 (foto:Reprodução)



Nos resultados do Ranking SimilarWeb do mês de novembro de 2021, o JORNAL FOLHA DO PROGRESSO ficou na oitava colocação no estado do Pará. O resultado medido mostra que o Jornal Folha do Progresso se estabilizou entre os sites mais acessados, e relevantes, perante a opinião pública paraense.

O ranking extraído do SimilarWeb mostra-se como uma ferramenta objetiva para situar os anunciantes, públicos e privados, em como realizar o investimento em publicidade com real impacto no público leitor. Essa atratividade pode ser ao nível municipal e arredores, macro regional, estadual ou mesmo nacional.

Na Tabela de Classificação, pode-se filtrar os resultados para mostrar os resultados em uma região mais localizada do estado do Pará. (por Carlos André Mendes)

Veja, na tabela abaixo, o ranking dos oito mais acessados do estado do Pará no mês de novembro de 2021.

1º O Liberal oliberal.com 983 RMB

2º Portal Roma News romanews.com.br 1817 RMB

3º DOL dol.com.br 4301 RMB

4º Giro Portal giroportal.com.br 13476 Sudoeste

5º Correio Portal de Carajás correiodecarajas.com.br 17981 Sudeste

6º ZE DUDU zedudu.com.br 19972 Sudeste

7º Portal Tailândia portaltailandia.com 20228 Nordeste

8º Folha do Progresso folhadoprogresso.com.br 28977 Sudoeste

Veja, na tabela abaixo, como está o posicionamento do seu site preferido no ranking geral e na classificação por região medidos no mês de novembro de 2021.

