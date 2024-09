Mais alto residencial do mundo terá a marca Senna e será construído no Brasil

Foto: Reprodução FG | Especialista em imóveis de luxo de Balneário Camboriú/SC explica como este ícone da construção civil, com mais de 500 metros de altura, vai transformar o mercado imobiliário e colocar a cidade litorânea na mira de investidores internacionais. Atualmente, o município já ocupa o topo do ranking de valorização imobiliária no país e virou referência em arranha-céus de luxo

Setembro, 2024 – A gigantesca torre da China “Pérolas do Oriente”, que também é um famoso observatório, com impressionantes 468 metros de altura, acaba de perder uma posição entre as mais altas do mundo por conta da novidade brasileira. O recente anúncio da construção do Senna Tower, da construtora FG Empreendimentos, primeiro empreendimento que terá assinatura do ídolo da Fórmula 1 e que deve se tornar um o mais alto residencial do mundo, com mais de 500 metros de altura, promete revolucionar o mercado imobiliário.

Segundo o especialista em imóveis na cidade catarinense de Balneário Camboriú e investimentos imobiliários, Bruno Cassola, o anúncio do gigante Senna Tower vai impactar diretamente o setor como o maior empreendimento imobiliário da história do Brasil e, principalmente, redefinir os conceitos de sofisticação e exclusividade. Com isso, vai impulsionar ainda mais a valorização imobiliária como um todo.

Balneário Camboriú já lidera o ranking do metro quadrado mais valorizado há mais de dois anos por conta de vários fatores, entre eles os excelentes índices de qualidade de vida, segurança, atrativos turísticos e também a escassez de terrenos em frente ao mar que faz da orla da Praia Central a mais cobiçada do país. Agora, o município entra em outro patamar, diferente de outros cenários do território brasileiro. Além de manter por anos um alto índice de valorização, o skyline se torna uma atração mundial na arquitetura e na construção civil.

“A cidade já vinha chamando a atenção por concentrar prédios de grifes e que são verdadeiras obras de arte, os que estão entre os mais altos edifícios do Brasil e da América Latina. O início dos saltos de valorização impulsionou empresas da construção civil para inovar ainda mais trazendo diferenciais em termos de moradia como apartamentos quadriplex, com jardins suspensos, áreas de lazer nas alturas, piscinas nas sacadas de borda infinita, assinatura de renomados arquitetos e paisagistas, entre outros. Da mesma forma, o governo se uniu com a iniciativa privada de modo a realizar melhorias constantes na infraestrutura e segurança local, além de muitos projetos que estão sendo desenvolvidos ou que estão por vir. A cidade mantém seu alto valor e tem se dedicado a isso”, explica o corretor de imóveis de Balneário Camboriú, Bruno Cassola.

“O Senna Tower representa uma revolução no mercado imobiliário de luxo não apenas no Brasil mas no exterior. Não é apenas um edifício alto, é um marco no uso da engenharia, da tecnologia e do design em prol a oferecer maior sofisticação e qualidade de vida aos moradores e isso gera reflexos positivos a toda a região. Acredito que a valorização a partir de agora também atrairá mais estrangeiros para cá. Pessoas, por exemplo, da Europa e dos Estados Unidos, que muitas vezes desconheciam o sul, passarão a frequentar mais e a investir. A abertura de linhas aéreas ao exterior também contribui para isso”, conta o especialista.

”Além das inúmeras atrações da cidade, Balneário Camboriú está na região de maior desenvolvimento econômico, ao lado do importante polo industrial e portuário de Itajaí que tem um dos maiores PIBs do país e é a mais rica do estado, o que favorece a vinda de muitos executivos de grandes indústrias nacionais e internacionais também”, destaca.

”E todos esses fatores com a combinação da marca Senna e o padrão construtivo já conhecido da FG Empreendimentos cria mais um símbolo de inovação e de prestígio. Esse anúncio não apenas reforça a imagem de Balneário Camboriú como um polo de turismo e de imóveis de altíssimo padrão, mas também estabelece novas referências globais. Com o contínuo empenho da iniciativa privada e do poder público, o impacto desse empreendimento no cenário imobiliário será sentido por muitos anos, tanto pela valorização que trará à região quanto pelos investidores que deve atrair”, explica Cassola.

Valorização imobiliária em alta

Com o crescimento contínuo do mercado de luxo em Balneário Camboriú, o Senna Tower chega em um momento de grande valorização imobiliária na cidade. Cassola destaca que a localização na prestigiada Barra Sul, aliada à vista panorâmica de 360° das praias e ao fato de ser um dos maiores prédios residenciais do mundo e único com a assinatura Senna, fazem deste empreendimento um símbolo de exclusividade. “O Senna Tower é mais do que um imóvel de alto padrão, é um ícone global. Sua exclusividade e ineditismo não apenas impulsiona o valor dos imóveis na região, mas também cria um novo patamar de referência para investidores que buscam, além de rentabilidade e segurança, o prestígio de estar em um dos endereços mais desejados do mundo. ”, afirma Cassola.

O Senna Tower, conforme informações divulgadas pela construtora, contará com 228 unidades no total, incluindo 18 mansões suspensas com áreas entre 420 e 563 m², 204 apartamentos de até 400 m², 4 coberturas duplex de 600 m², além de 2 coberturas triplex com impressionantes 903 m². O projeto ainda inclui 8 elevadores de alta velocidade e 6 andares dedicados exclusivamente ao lazer privado.

Sobre o Bruno Cassola

Já foi eleito campeão em vendas, premiado 10 vezes pelas renomadas construtoras FG e Embraed em Balneário Camboriú e é considerado uma autoridade em vendas de apartamentos de alto padrão na cidade. É empresário, administrador de empresas e corretor de imóveis especializado em ativos de alta rentabilidade. Atua há 17 anos no ramo imobiliário, especializado em imóveis de alto padrão em Balneário Camboriú, considerado o metro quadrado mais valorizado do Brasil. Possui registro no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (CRECI), Conselho Regional de Administração (CRA) e no Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis (CNAI).

Mais informações: https://www.brunocassola.com. br/

