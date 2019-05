Mais de 1,5 bilhão de usuários devem atualizar WhatsApp

O WhatsApp informou o problema ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos na semana passada, disse o FT. Por:Reuters Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Mais cedo, o Financial Times (FT) informou que uma vulnerabilidade no WhatsApp permitia que os invasores instalassem spyware nos telefones, ligando para alvos usando a função de chamada telefônica do aplicativo.

You May Also Like