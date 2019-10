Mais de 450 focos de incêndio florestal foram combatidos na Amazônia Oriental durante Operação Verde Brasil, afirma Exército

Exército divulga balanço final da Operação Verde Brasil na Amazônia Oriental — Foto: Polícia Federal/Divulgação

Balanço final da operação aponta que, durante os 60 dias de operação, 24 materiais irregulares foram apreendidos e mais de 700 patrulhas foram realizadas

O Exército Brasileiro divulgou o balanço final da Operação Verde Brasil na Amazônia Oriental, que terminou nesta quinta-feira (24). De acordo com o levantamento, mais de 450 focos de incêndio foram combatidos nos estados do Pará, Maranhão, Amapá e Tocantins durante 60 dias de operação. Ainda segundo o Exército, durante as ações de combate ao fogo, foram apreendidos 24 materiais irregulares, como motosserras e outros itens usados no desmatamento.

O trabalho de combate ao fogo na região começou no dia 28 de agosto. O Exército atuou em áreas de preservação atingidas pelas queimadas. Segundo o Exército, a ação no estado faz parte da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), com objetivo de controlar as queimadas na Amazônia.

Durante a operação, o Exército contou com apoio de agências federais, órgãos estaduais e municipais. Foram realizadas 711 patrulhas, sendo 394 terrestres, 165 aéreas, 140 fluviais e 12 navais.

Para o combate ao fogo, foram utilizados quatro aviões-tanque chilenos. As aeronaves atuarem na região da Serra do Cachimbo, na divisa entre os estados do Pará e Mato Grosso. Os aviões contribuíram despejando 1,2 milhão de litros de água, em 377 ataques a focos de incêndio.

Queimadas na Amazônia

Segundo o Inpe, em agosto de 2019 foi registrado o maior número de focos de queimadas na Amazônia dos últimos 9 anos. As queimadas no bioma Amazônia aumentaram 196%, chegando a 30.901 focos ativos, contra 10.421 no mesmo mês ano passado, de acordo com dados do Programa Queimadas, gerados com base em imagens de satélite.

Por G1 PA — Belém

