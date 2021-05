Mais de 500 detentos são beneficiados com nova saída temporária no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Foram liberados custodiados da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), localizada no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, Centro de Recuperação do Coqueiro (CRC), Centro de Progressão Penitenciária de Belém (CPPB) e Centro de Reeducação Feminino (CRC), em Ananindeua.

A saída é autorizada pela Vara de Execução Penal (VEP) com controle e fiscalização de todos os apenados por meio do uso de tornozeleira eletrônica.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), por conta da pandemia, as saídas temporárias dos internos tiveram que acontecer de forma fracionada, evitando aglomerações. Nesta nova fração foram beneficiadas 503 pessoas privadas de liberdades.

