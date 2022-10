Mais de 900 cabeças de gado nelore são encontradas abandonadas em propriedade rural

(Foto: SEMAD) – O governo de Goiás deu início no fim de setembro a uma série de ações para por fim aos maus tratos contra cerca de 900 cabeças de gado encontradas em situação de abandono em uma propriedade rural. A fazenda fica localizada no município de Guarani de Goiás, no nordeste goiano.

Após denúncias anônimas, a equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) iniciou as medidas para salvar os animais.

Resgate do gado

De acordo com a secretária do Semad, Andréa Vulcanis, no mesmo dia em que receberam as denúncias as equipes de fiscalização já se encaminharam ao local.

“As primeiras ações, aquelas mais urgentes, foram no sentido de garantir oferta de água, alimentação e atendimento veterinário ao gado sobrevivente”, relata Vulcanis. Ela lamentou que mais de 150 animais morreram em decorrência de inanição, quando chegam ao estado fatal de enfraquecimento.

O trabalho de resgate e assistência, além de toda a estrutura do governo de Goiás, contou com ação voluntária de vizinhos da fazenda.

“A determinação aqui da Semad é de que as equipes só retornem do local quando não houver risco de morte daqueles animais”, diz Vulcanis.

Por se tratar de uma propriedade de grande porte, o Corpo de Bombeiros faz uma varredura com auxílio de drones para monitorar todo o perímetro e conferir se todos os animais foram salvos. Além disso, para evitar que animais já em decomposição causem contaminação entre o rebanho sobrevivente, em regime de urgência, maquinários estão construindo valas para o enterro das carcaças.

Medidas

“As imagens que nos encaminharam são aterrorizantes e a situação, quando da chegada das equipes, era caótica”, lamenta a secretária. Segunda ela, diante das evidências de cometimento de crime de maus tratos, estão sendo tomadas todas as medidas administrativas para que se responsabilizem os culpados .

“Durante todo esse tempo à frente da Semad nunca tinha me deparado com uma situação semelhante e de tamanha barbaridade”, lamenta Vulcanis.

A Polícia Civil já abriu inquérito para investigar os motivos que levaram os proprietários da Fazenda Botuguara a deixarem o gado nessa situação . O gerente da propriedade rural chegou a ser preso, e ouvido na Delegacia de Polícia de Posse, município vizinho, e liberado após pagamento de fiança.

Ainda de acordo com informações de Vulcanis, os donos seguem proibidos de exercerem qualquer atividade no local. Além disso, os animais, assim que restabelecidos, serão doados. (Com informações de Guilherme Nannini).

Jornal Folha do Progresso em 14/10/2022/09:52:08

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...