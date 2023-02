Vítima de sequestro é resgatada pela PRF em cidade do Pará

PRF resgata vítima de extorsão mediante sequestro em São Francisco do Pará — Foto: Divulgação

Caso ocorreu no km 90 da BR-316, no município de São Francisco do Pará, no nordeste do estado.

Um homem vítima de extorsão mediante sequestro foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta última quinta-feira (9), no km 90 da BR-316, no município de São Francisco do Pará, no nordeste do estado.

A vítima estava em um posto de gasolina quando dois indivíduos armados surgiram, entraram no carro, e obrigaram o homem a dirigir sob a ameaça de uma arma de fogo.

Ao fazer uma ultrapassagem em local proibido, agentes da PRF solicitaram ordem de parada. O condutor não obedeceu e o veículo saiu em alta velocidade, fazendo manobras perigosas.

Após perceberem o acompanhamento da PRF, os dois criminosos que estavam dentro do carro obrigaram o condutor a parar o veículo, pegaram a quantia de R$ 500, um aparelho celular e fugiram por dentro do mato.

Na sequência, os agentes da PRF interceptaram o veículo e abordaram o condutor. Os criminosos não foram localizados. A vítima foi conduzida à Polícia Civil em Castanhal para registrar o crime de extorsão mediante sequestro.

