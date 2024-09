Manejo florestal sustentável garante geração de renda a populações tradicionais em Oriximiná

(Fotos: Dzawi Filmes/Imaflora) – Durante três dias foram realizadas capacitações sobre o manejo sustentável da copaíba e boas práticas do cumaru.

Capacitar jovens e adultos das comunidades tradicionais de Oriximiná (PA) em boas práticas de manejo florestal sustentável, respeitando seu modo de vida, preservando a floresta e gerando renda a partir dos produtos da sociobiodiversidade, foi o objetivo de um curso realizado pelo Programa Florestas de Valor do Imaflora, em parceria com a Cooperativa Mista dos Povos e Populações Tradicionais da Calha Norte (Coopaflora).

Durante três dias, extrativistas e agricultores familiares fizeram uma imersão sobre as boas práticas da extração do óleo da copaíba, do mapeamento da área produtiva a partir do uso do sistema de posicionamento global (GPS), além da coleta e manejo correto do cumaru e de produtos da sociobiodiversidade para uso em cosméticos, culinária, medicina popular e pesquisa científica para aproveitamento medicinal.

Liderança dentro do território quilombola (TQ) do Ariramba, Mariano dos Santos Oliveira, aprendeu desde cedo os cuidados com a terra, de onde tira o sustento da família por meio da agricultura familiar e agora, busca mais conhecimento sobre as boas práticas de manejo dos produtos florestais.

“É só através de um curso como esse que a gente vai entender o que a floresta tem de valor. É de suma importância para o desenvolvimento do território, valorizar e conhecer quanto a gente tem de produto, que muitas vezes estragam ou são extraviados, e a gente tá aqui para aprender e trabalhar”, disse Mariano dos Santos Oliveira que ficou atento a cada detalhe.

Se de um lado a voz da experiência buscava novos conhecimentos, do outro, a troca de saberes promovia uma maior interação entre os participantes, assim o jovem Davi Guedes Oliveira aprendeu a navegação por meio do sistema de localização que tem o poder de interligar um ponto ao outro, ou seja, o GPS.

“Na prática a gente trabalhou o uso do GPS, tirou os pontos (coordenadas) das copaibeiras e aprendeu a fazer o manejo correto para extrair a copaíba e também sobre o cumaru, que a gente aprendeu que tem um tempo correto para poder quebrar o fruto e extrair a semente”, Frisou David Guedes Oliveira.

O curso trouxe, ainda, a adoção das boas práticas de manejo sustentável entre os participantes, que poderão atuar como multiplicadores do manejo sustentável da copaíba e do cumaru junto aos demais comunitários, fortalecendo os elos das cadeiras produtivas e promovendo a geração de renda.

O Programa Florestas de Valor

O Programa Florestas de Valor do Imaflora, conta com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, desenvolve projetos que disseminam e fortalecem técnicas de produção sustentáveis na Amazônia brasileira. Fomenta a restauração florestal, estrutura cadeias da sociobiodiversidade e negócios comunitários, contribuindo com a fixação e manutenção de estoques de carbono, bem como com a geração de renda a partir de atividades sustentáveis para manter a floresta em pé e valorizar as populações tradicionais guardiãs do patrimônio socioambiental.

Sobre o Imaflora

Desde 1995, atua na promoção do uso sustentável e inclusivo dos recursos naturais. Seus projetos conciliam conservação ambiental e desenvolvimento econômico, atendendo a demandas das cadeias florestal, agropecuária, da sociobiodiversidade e da agenda climática. Realiza trabalho em campo, assistência técnica, serviços ESG e certificações, além de pesquisa e desenvolvimento de dados. (www.imaflora.org)

Fonte: Martha Costa/Imaflora e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/09/2024/14:40:50

