Marahu Lab abre inscrições para projetos audiovisuais no Pará

Marahu Lab chega a sua quarta edição em 2024, evento é realizado desde 2019 em Belém – PA. Foto: Marahu

Evento chega a sua quarta edição com Laboratório de Desenvolvimento, rodadas de negócios, palestras, painéis e muito mais. Dez projetos serão selecionados.

Projetos audiovisuais de todo o Pará já podem se inscrever para a seleção do Marahu Lab, que chega a sua quarta edição reforçando seu compromisso com a força das narrativas amazônidas e a importância delas serem contadas pelos moradores da região. O evento de formação de profissionais do setor audiovisual para desenvolvimento e formatação de projetos de cinema e televisão é realizado em Belém (PA) desde 2019 e aceita inscrições de projetos até o dia 28 de julho pelo site: marahu.com.

“Nosso objetivo é que o Marahu Lab se torne um propulsor para que novos participantes venham somar com suas histórias, sonhos, desejos e narrativas únicas, ofertando não apenas as formações para desenvolver os projetos selecionados, mas também programações abertas ao público através de painéis e masterclasses, além de gerar oportunidades de expansão de networking”, conta Tayana Pinheiro, coordenadora do Marahu Lab.

Além da ampla programação que está sendo preparada, o Marahu Lab 2024 contará pela primeira vez com rodadas de negócios para que os projetos selecionados possam ser apresentados aos players do mercado nacional, como produtoras e canais de televisão . O objetivo é que os participantes possam conversar com produtoras, executivos, entre outros, para apresentar seu projeto, receber feedbacks e, quem sabe, fechar negócios.

Os vinte representantes dos dez projetos selecionados passarão pelo Laboratório de Desenvolvimento de Projetos, que será realizado de 24 a 27 de setembro no Sesc Ver-o-Peso, em Belém. Serão escolhidos cinco de cada categoria: documentário e ficção. O laboratório será um espaço para encontros e consultorias, onde os representantes terão a oportunidade de disponibilizar seu material criativo para ser avaliado por profissionais de experiência nacional, ampliando as possibilidades de inserção em editais, eventos de mercado, laboratórios, consultorias, rodadas de negócios etc.

“O fazer audiovisual é essencialmente coletivo, como sempre digo, um sonho que se sonha junto. Mas para além disso é necessário que essa coletividade se estenda na criação de uma verdadeira comunidade. Por isso tenho muito orgulho de fazer parte do Marahu Lab, que desde 2019, tem trazido luzes para que novos projetos de outros realizadores, outras empresas possam avançar na sua trajetória de realização”, pontua Fernando Segtowick, coordenador do Marahu Lab.

O Marahu Lab é um evento realizado pela produtora independente de conteúdo audiovisual Marahu Filmes, com patrocínio da Secretaria de Cultura do Estado Pará via Lei Paulo Gustavo e com apoio do Sesc Ver-O-Peso e do Projeto Paradiso.

Serviço

Marahu Lab 2024: inscrições até 28/07

Projetos audiovisuais (documentário e ficção) de residentes no Pará

Leia o edital completo e inscreva-se pelo site https://marahu.com/

Fonte: Marahu Lab e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/07/2024/13:38:27

