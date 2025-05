Reflorestamento: Black Jaguar Foundation produzirá 440 mil mudas para próxima temporada de plantio no Corredor de Biodiversidade do Araguaia

O viveiro da BJF emprega 11 viveiristas, além da equipe administrativa – (Foto>Divulgação/Reprodução)

Instalado em Santana do Araguaia (PA), segundo maior viveiro do sul do estado impulsiona um dos maiores projetos de restauração do mundo.

A Black Jaguar Foundation (BJF) já iniciou a produção de cerca de 440 mil mudas nativas em seu viveiro em Santana do Araguaia (PA) para a temporada de plantio 2025-2026, fortalecendo sua atuação na restauração ecológica do Corredor de Biodiversidade do Araguaia — um dos maiores projetos de reflorestamento do mundo. A iniciativa tem como meta restaurar, ao longo de 20 anos, mais de 1 milhão de hectares às margens do Rio Araguaia, conectando os biomas Cerrado e Amazônia.

Inaugurado em 2022, o viveiro é o segundo maior do sul do Pará e tem sido fundamental para a produção de mudas usadas nas ações de restauração ecológica desenvolvidas pela organização sem fins lucrativos em propriedades privadas parceiras, além de ser um polo de educação ambiental, visitação e geração de renda para a comunidade local.

Desde o início das operações, mais de 78 espécies foram germinadas e mais de 1,1 milhão de mudas foram produzidas a partir de 2,66 toneladas de sementes. Para a temporada 2025-2026 são esperadas cerca de 440 mil novas mudas. No local, trabalham 11 viveiristas, além da equipe administrativa da organização. O viveiro também recebe visitantes ao longo de todo o ano: estudantes de ensino superior e técnico, crianças e outros órgãos governamentais podem ver de perto o trabalho realizado pela BJF.

Instalado em um terreno de 3,6 hectares no Parque Ambiental de Santana do Araguaia (PA), o espaço foi cedido pela prefeitura, que acaba de renovar a concessão por mais 20 anos. “A renovação da concessão é um passo fundamental para darmos continuidade ao nosso compromisso. O viveiro é uma peça-chave dessa missão e também um símbolo do impacto positivo que parcerias duradouras entre setor público e sociedade civil podem gerar para o meio ambiente e para as comunidades locais”, comemora Ben Valks, CEO da Black Jaguar Foundation.

Para o prefeito de Santana do Araguaia, Eduardo Da Machado, “a parceria com a Black Jaguar é motivo de orgulho para o nosso município. O viveiro não só impulsiona a restauração ambiental como também gera emprego, renda e oportunidades de formação para nossa população. Renovar essa concessão por mais 20 anos é garantir que Santana do Araguaia siga sendo referência em desenvolvimento sustentável.”

Sementes da Rede Ressemear

A maior parte das mudas produzidas no viveiro da BJF tem origem a partir de sementes de espécies nativas coletadas por integrantes da Rede de Sementes Ressemear, criada pela Black Jaguar Foundation em 2021. A iniciativa insere comunidades locais do Tocantins e Pará na cadeia produtiva da restauração ecológica, proporcionando uma nova fonte de renda sustentável para mais de 70 coletores de sementes nativas – em sua maioria mulheres (70%).

Já foram coletadas mais de cinco toneladas de sementes de mais de 60 espécies nativas como como baru, ipê-amarelo, jatobá e murici, gerando mais de R$ 250 mil em renda para os coletores. A iniciativa já capacitou mais de 270 colaboradores e oferece infraestrutura adequada para que a coleta de sementes seja feita com segurança.

Sobre a Black Jaguar Foundation

A Black Jaguar Foundation tem o objetivo de restaurar, em 20 anos, mais de 1 milhão de hectares ao longo de 2.600 quilômetros às margens do Rio Araguaia, conectando os biomas Cerrado e Amazônia no Brasil, que formam o Corredor de Biodiversidade do Araguaia. Corredores de biodiversidade, ou corredores de natureza, são faixas de áreas restauradas que se conectam a “ilhas” de natureza intocada. A iniciativa será capaz de conectar os habitats naturais que restam ao longo do Araguaia, protegendo milhares de espécies da extinção.

Fundada em 2010, a organização investiu anos em preparação, pesquisa e em busca de parceiros e profissionais capacitados e, em 2025, comemora 560 hectares (aproximadamente 784 campos de futebol) em processo de restauração nos municípios de Santana do Araguaia (PA), Marianópolis do Tocantins e Caseara (TO). Em breve, a organização prevê expandir suas atividades para outras áreas estratégicas ao longo do Rio Araguaia.



Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/05/2025/06:35:17

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...