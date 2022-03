Dupla é presa por tentativa de fraude na OAB Pará

Suspeitos são de Rondônia e Minas Gerais. Eles estavam acompanhados por um paraense. — Foto: Reprodução/TV Liberal

Suspeitos já tinham passagem pela Polícia Federal. Eles tentaram emitir carteiras da Ordem, mas não tinham CPF aprovado no Conselho Federal.

Dois homens foram presos em flagrante suspeitos de tentativa de fraude contra a Ordem dos Advogados do Pará nesta sexta-feira (19). Os homens usaram documentos falsos para tentar conseguir carteiras provisórias de advogados. Após cruzamento de dados, a instituição constatou a fraude e deteve os suspeitos. (As informações são do g1 PA — Belém).

De acordo com a OAB, um dos homens teria ido primeiramente sozinho até a Ordem na semana passada e retornou com mais dois suspeitos na sexta (18). Segundo a Ordem, eles carregavam uma bolsa com passagens aéreas e uma quantia em dinheiro não revelada.

A OAB explica que detectou a fraude porque os suspeitos não tinham o CPF registrado como aprovado no sistema do Conselho Federal, portanto não poderiam tirar a carteira definitiva.

Ainda segundo a Ordem, os dois homens são de Rondônia e Minas Gerais e já tinham passagem pela Polícia Federal. Eles estavam acompanhados por um terceiro suspeito, que é paraense.

Os dois homens foram encaminhados para a sede da Polícia Federal, em Belém. Se condenados, podem responder pelos crimes de falsificação de documento público e falsidade ideológica. Somadas, as penas podem chegar a 12 anos de prisão mais multa.

Jornal Folha do Progresso em 21/03/2022/09:52:57

