Pastora é flagrada em motel com outro pastor e diz que ‘foi coisa de Satanás’; vídeo

Marido da mulher chama amante de “pastor do Diabo” (FReprodução/ Redes Sociais)

Casal foi surpreendido pelo marido da mulher, que gravou o momento do flagra

Uma pastora foi flagrada pelo marido em um motel com um amante, que também é pastor, em Campo Grande (MS). A descoberta da suposta traição foi filmada e circula pelas redes sociais. O líder religioso costuma fazer cultos especiais em prol da família tradicional, pela Igreja Apostólica Jesus Cristo Voltará. A gravação mostra o marido entrando furioso no quarto e chamando de “pastor do Diabo” para o amante da esposa. Ele ainda diz que o homem acabou com a vida dele e chuta a porta, que acaba batendo na mulher. (As informações são de Emilly Melo).

O homem também faz ameaças dizendo que vai expor o casal. “Isso aqui vai rodar Campo Grande inteiro, todo mundo vai saber”.

Procurada pela equipe do Lado B, a pastora disse que não está bem:

“Já aconteceu, não tenho como voltar atrás. Quem nunca errou que atire a primeira pedra. Enquanto a gente julga, estamos sendo julgados.”

Sobre a divulgação do vídeo, ela preferiu não falar do companheiro que estava no motel e defendeu o marido, com quem é casada há 21 anos. “Meu marido já me perdoou, a mulher dele [pastor amante] já perdoou ele.”

Ela ainda acrescentou que o episódio não foi uma traição. “Foram erros, só que a culpa não é da gente. A gente foi vítima de Satanás para escandalizar e jogar o nosso nome na lama. Todo mundo foi usado pelo Diabo. Meu marido chegou falando pastor do Diabo, então todo mundo foi usado pelo Diabo”, justifica.

Jornal Folha do Progresso em 12/04/2022/17:33:20

