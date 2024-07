Massacre: policial aposentado invade asilo na Croácia e mata a mãe e mais quatro

Além dos mortos, outras quatro pessoas ficaram feridas. | FOTO: NIKOLA BLAZEKOVIC/AFP

O homem conseguiu fugir, mas foi rapidamente preso pela polícia.

Cinco pessoas morreram e três ficaram feridas, nesta segunda-feira (22), em um massacre ocorrido em um asilo no leste da Croácia, segundo a televisão nacional.

De acordo com os primeiros elementos divulgados por meios de comunicação locais, um homem, apontado pela mídia croata como um policial militar aposentado, entrou no estabelecimento localizado na cidade de Daruvar, a 130 km da capital Zagreb, e abriu fogo.

O homem conseguiu fugir, mas foi rapidamente preso pela polícia. O suspeito, nascido em 1973, teria matado sua mãe.

As outras quatro vítimas são outros residentes e empregados.

Outras três pessoas ficaram feridas, uma delas em gravidade, segundo o jornal Jutarnji List.

Fonte: Portal Itatiaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2024/09:16:04

