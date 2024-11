Grávida, Lexa sofre tentativa de assalto e sequestro em SP

A artista, que espera seu primeiro filho com o ator Ricardo Vianna, relatou nas redes sociais o susto | Foto: Reprodução

Lexa viveu um momento de tensão ao ser abordada por assaltantes, mas escapou ilesa. A cantora se recupera do susto e recebe apoio de fãs e familiares.

Estar grávida já é uma fase de grandes emoções, mas imaginar passar por um momento de alto risco nessa condição é algo assustador. Foi justamente essa situação que a cantora Lexa viveu recentemente, ao lado da avó, Conceição. A artista, que espera seu primeiro filho com o ator Ricardo Vianna, relatou nas redes sociais o susto que passou durante a madrugada da última quinta-feira (31).

Segundo Lexa, o fato aconteceu quando ela retornava ao hotel após participar da gravação do programa Sabadou, de Virginia Fonseca, no SBT. Ao chegar ao local, o carro em que estava foi abordado por quatro homens armados, em uma tentativa de assalto. O episódio de tensão ocorreu poucas horas após o anúncio da gravidez da cantora.

O desfecho da situação, no entanto, foi inesperado: os criminosos desistiram ao reconhecer Lexa. Sem levar nada, fugiram do local rapidamente. De acordo com o segurança da cantora, Bruno Degase, a situação parecia ser uma tentativa de sequestro.

Ele contou ao colunista Leo Dias que um dos assaltantes, em uma moto, ordenou que o motorista da van parasse. Assim que o veículo estacionou, outros três homens se aproximaram em um carro. “Eles chegaram a sacar a arma, mas, ao reconhecerem Lexa e sua avó, mandaram que ninguém descesse da van e desistiram do sequestro”, relatou Degase.

Abalada com o ocorrido, Lexa está em repouso para recuperar do susto. Nas redes sociais, a mãe da cantora, Darlin Ferrattry, expressou sua gratidão pelo livramento. “Obrigada meu Deus, por proteger minha mãe e minha filha nesta noite tão terrível para elas. Esse beijinho de boa noite me renova”, desabafou.

Certamente, a experiência deixará marcas em todos que estavam no carro, mas felizmente terminou sem ferimentos. Agora, Lexa se concentra em superar o trauma, recebendo o carinho dos fãs e familiares.

Fonte: Cara.com e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/11/2024/15:11:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...