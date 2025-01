MC Rafinha, ícone do funk romântico, morre aos 24 anos

Foto: Wenderson Ronny/Divulgação | MC Rafinha ficou conhecido pelo sucesso da música “Escreve aí, doutor”, que ultrapassou 41 milhões de visualizações e se tornou um dos grandes marcos do batidão romântico, vertente do brega-funk

O cantor e compositor de funk MC Rafinha, nome artístico de Raul Barros Cordeiro, morreu na quarta-feira, 22 de novembro, aos 24 anos, após complicações de um acidente de motocicleta. Natural de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, ele deixa a esposa grávida, um filho e uma carreira promissora no cenário do funk e brega-funk.

O acidente ocorreu na noite de segunda-feira, 20 de novembro, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife. MC Rafinha estava na garupa de uma motocicleta conduzida por um amigo quando o veículo passou por uma lombada mal sinalizada. O impacto provocou a queda do cantor, que foi arremessado da moto.

De acordo com Iran Potter, assessor do artista, MC Rafinha foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital da Restauração. Ele chegou consciente e conversou com a equipe médica. No entanto, na manhã de terça-feira, 21, sofreu uma parada cardíaca e entrou em coma profundo. Na quarta-feira, a família foi informada sobre a morte cerebral do cantor.

MC Rafinha ficou conhecido pelo sucesso da música “Escreve aí, doutor”, que ultrapassou 41 milhões de visualizações e se tornou um dos grandes marcos do batidão romântico, vertente do brega-funk. Ele também colaborou com artistas como Vitinho Ferrari e MC Kevin. No último dia 31 de dezembro, Rafinha lançou a música “Viciou”, cuja gravação do videoclipe estava prevista para domingo, 26 de novembro.

O assessor do cantor destacou o entusiasmo de Rafinha com os novos projetos. “Ele estava muito sonhador em voltar aos palcos depois de tanto tempo. É um momento de muita tristeza para todos que o acompanhavam.”

A família do cantor decidiu atender ao desejo de MC Rafinha de ser doador de órgãos. Segundo Iran Potter, essa era uma vontade que ele manifestava em vida. Os procedimentos para a doação já foram iniciados.

O velório está marcado para a manhã desta sexta-feira, 24 de novembro, às 9h, na Igreja Batista de Ponte dos Carvalhos, em Cabo de Santo Agostinho. O enterro será realizado às 10h no Cemitério Santo Estevão, também na cidade.

Fonte: Notícias ao Minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/01/2025/08:14:21

