Governo entrega viaturas blindadas para as forças de segurança do estado

(Foto: Marco Santos/Ag. Pará)- Veículos são os primeiros do Estado totalmente blindados, para serem usados pelas forças especiais em ocorrências de alto risco. Adaptados para entregar maior potência, agilidade e proteção aos agentes nas ações policiais de alta complexidade.

O Governo do Estado realizou nesta terça-feira (23), a entrega de quatro novas viaturas policiais, totalmente blindadas, destinadas às ações de segurança desenvolvidas pelas polícias Civil e Militar do Estado, com objetivo de atuar com mais agilidade e segurança em ações policiais de alto risco e complexidade. A entrega foi feita pelo governador do estado, Helder Barbalho, durante a solenidade alusiva ao dia de Tiradentes, patrono das Polícias Militares do Brasil.

As novas viaturas são as primeiras do modelo “Falcon 360”, com blindagem nível III (resistentes a tiros de fuzil), desenvolvidas para a necessidade de atuar como uma “Unidade Tática de Intervenção (UTI)”, com características específicas para o enfrentamento e pronta-resposta, com maior agilidade e segurança aos agentes públicos em ações ostensivas e de perseguição aos grupos criminosos. Das quatro primeiras viaturas adquiridas, duas serão destinadas à polícia civil (CORE) e as outras duas para a polícia militar (BOPE).

A aquisição dos novos veículos foi possível através do Fundo Estadual de Segurança Pública, com recursos enviados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública(MJSP) totalizando o valor de mais de R$5 milhões.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, Ualame Machado, ressalta o investimento do governo na valorização e segurança dos seus agentes, aliado à maior qualidade e potência nas ações policiais.

“Estamos entregando hoje um investimento de mais de 5 milhões, sendo as primeiras quatro viaturas totalmente blindadas, lembrando que não é uma blindagem comum de qualquer veículo que a gente verifica, são blindagens reforçadas para tipos de calibres de armamento bem superiores das blindagens normais, inclusive com blindagem total de chão e teto, além de equipamentos que permitem uma atuação da polícia em qualquer situação, especialmente, a exemplo, de tomada de cidade, que conhecemos como a prática do “novo cangaço”, que felizmente não é uma realidade mais corriqueira no Pará, mas que estamos preparados caso ocorra. Qualquer incidente que necessite de uma intervenção policial, mesmo sob ataque, teremos condições de oferecer total segurança aos nossos policiais. Esse é mais um incremento na segurança pública, que beneficia não somente na aquisição de um novo equipamento, mas principalmente, valorizando a nossa tropa, dando segurança aos policiais, entregando quatro viaturas, para que possamos oferecer

uma livre atuação aos nossos policiais em qualquer terreno, em qualquer circunstância”, pontuou o titular da Segup.

Funcionalidade – As viaturas são uma evolução de outros modelos de viaturas táticas leves já utilizadas pelas forças policiais do estado, a exemplo dos “Caveirões” que são do tipo de veículos de transporte de valores, utilizados hoje por equipes mais especializadas, a exemplo do Batalhão de Policiais Especiais da Polícia Militar (Bope) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil (Core).

As novas viaturas são completamente equipadas, de forma rápida e segura, com a chamada blindagem 360º, com intuito de proteger os seus ocupantes de disparos vindos de todas as direções. Com motor de potência alta, sistema de suspensão projetado, especialmente, para maiores ângulos de ataque e saída, melhor distribuição de peso, deixando o veículo mais estável, além de um maior campo de visão e sistemas eletrônicos embarcados que garantem uma melhor atividade operacional.

Blindagem – Os veículos possuem blindagem de padrão Nível III, de acordo com as normas existentes no mercado e atendendo a requisitos de resistência a disparos de fuzil. Além disso, as viaturas possuem para-choque de impulsão; proteção anti-tumulto; piso contra granadas e artefatos explosivos improvisados, proteção integral do motor, radiador e outras partes importantes do veículo. Possui ainda preparação para utilização de diversas tecnologias embarcada de comunicação, contra medidas eletrônicas, rastreamento dinâmico de alvos e tecnologia para drones; câmeras que cobrem 360º; guincho de 12.000 lbs e diversas outras características adaptáveis para as ações operacionais que estejam destinadas.

