Medida provisória que cria Ministério do Trabalho é publicada

Prevê também a “possibilidade de transformação de cargos em comissão e funções de confiança” a fim de se formar um novo ministério. Até a publicação da medida, as atribuições que agora cabem à nova pasta estavam a cargo do Ministério da Economia.

Foi publicada no Diário Oficial da União de hoje (28) a medida provisória (MP) que cria o Ministério do Trabalho e da Previdência. A MP prevê a transferência de competência e órgãos do Ministério da Economia para o novo ministério.

