Mega-Sena acumula, e próximo prêmio pode chegar a R$ 6,5 milhões

Próximo concurso será realizado no dia 23.

A Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado, em Campos Novos, Santa Catarina, acumulou, e a estimativa de prêmio para o concurso 2.043, a ser realizado no dia 23 deste mês, é de R$ 6,5 milhões.As dezenas sorteadas foram 14, 22, 29, 32, 33 e 35. Quina e quadra Os apostadores que acertaram a quina foram 47, e cada um vai receber R$ 34.505,69. A quadra teve 3.018 ganhadores, cujo prêmio será de R$ 767. A aposta mínima da Mega-Sena, de seis números, custa R$ 3,50.

Fonte: CORREIO DO POVO

