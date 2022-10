Meneguelli é o deputado mais votado da história

(Foto:Reprodução) – Ex-prefeito e ex-vereador de Colatina, Sérgio Meneguelli obteve 138.523 votos, superando a marca de Guerino Zanon, de 2006

Uma votação histórica. Assim pode ser definida a eleição de Sérgio Meneguelli (Republicanos) para a Assembleia Legislativa. Ele obteve 138.523 votos, sendo o deputado estadual mais votado da história do Espírito Santo. Antes dele, o campeão de votos havia sido Guerino Zanon (hoje no PSD), com 65.704 votos em 2006.

Meneguelli é natural de Colatina (ES) e nasceu em 1º de junho de 1956. É formado em Direito e trabalhou como produtor cultural por muitos anos. Elegeu-se vereador por sua cidade natal por três vezes (2005 a 2016) e foi prefeito entre 2017 e 2020.

O futuro parlamentar estadual pretendia disputar uma vaga para o Senado da República, mas após atritos dentro do partido dele, o Republicanos, acabou sendo deslocado para a disputa da Assembleia. Quem acabou disputado a vaga ao Senado foi o atual presidente da Ales, Erick Musso. (Com informações de Gleyson Tete, com edição de Angèle Murad).

Jornal Folha do Progresso em 03/10/2022

