Menina de 4 anos é assassinada a facadas pela própria irmã; em SC

PM em atendimento a suspeita de matar própria irmã de 4 anos em Mafra, SC — Foto: Reprodução/Polícia Militar

Caso aconteceu em Mafra e suspeita tem 22 anos. Menina chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma menina de 4 anos foi assassinada a facadas na manhã desta segunda-feira (13) em Mafra, no Norte de Santa Catarina. A suspeita é a irmã da vítima, de 22 anos, que foi presa em flagrante, de acordo com o delegado Eduardo Borges.

Inicialmente o caso foi atendido pela Polícia Militar, que recebeu a informação de que a mulher de 22 anos estava em surto psicótico e havia golpeado a irmã com faca.

A criança foi levada ao hospital pelos pais, mas não resistiu aos ferimentos.

O delegado informou que será feito um exame na suspeita para verificar o estado mental dela.

Após a agressão, a suspeita se trancou no quarto da casa e colocou barricadas atrás da porta, de acordo com a PM. Ela estava com duas facas.

Ainda segundo a PM, foi tentada negociação verbal com a mulher, mas não houve sucesso. A equipe policial usou spray de pimenta e arma de choque para que ela largasse as facas.

Depois, os policiais arrombaram a porta do quarto e imobilizaram a suspeita. Ela ficou aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, posteriormente, da Polícia Civil.

ATUALIZAÇÃO

Identificada a menina de 4 anos morta a facadas pela própria irmã na manhã desta segunda-feira, 13 de janeiro de 2025, na cidade de Mafra. A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência na Vila Ivete, onde uma jovem de 22 anos que sofre de problemas psicológicos teria atacado sua irmã com golpes de faca.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma cena devastadora. A vítima Soraia Schmidt de apenas quatro anos, já havia sido levada por familiares ao Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A autora do ataque estava escondida em um dos cômodos da residência, visivelmente desorientada e em surto psicótico, empunhando duas facas. A Polícia Militar cercou a residência e, após tentativas frustradas de negociação, foi necessário o uso de armamento químico não letal e uma pistola incapacitante para contê-la.

A jovem foi detida e encaminhada pelo SAMU à Unidade de Pronto Atendimento de Mafra para receber atendimento médico.

De acordo com o delegado Eduardo Borges, da Polícia Civil de Mafra, a irmã da vítima, de 22 anos, já enfrentava transtornos e estava em acompanhamento médico para vinha tratamento.

“Aproveitou-se que estava sozinha com a irmã em casa por alguns minutos e praticou um atentado contra a vida da menina que estava dormindo ”, disse o delegado

Este trágico episódio deixa uma comunidade inteira em luto, chocada com a brutalidade e a perda de uma vida tão jovem.

Fonte: g1 SC

