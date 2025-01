Pará registrou cinco casos de Norovírus em 2024, aponta Sespa. Veja os sintomas!

A Sespa destacou que o Norovírus não é uma doença de notificação compulsória, o que pode resultar em subnotificação dos casos. (Reprodução)

O vírus é responsável por provocar a gastroenterite aguda, uma infecção que afeta o sistema gastrointestinal, causando sintomas como a diarreia

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou nesta segunda-feira (13) que, em 2024, o Pará registrou cinco casos de Norovírus, um deles na capital, Belém. O vírus é responsável por provocar a gastroenterite aguda, uma infecção que afeta o sistema gastrointestinal, causando sintomas como diarreia, náuseas, vômitos, dores abdominais, febre e mal-estar. Em 2025, até o momento, nenhum caso foi notificado, garantiu a secretaria.

O Norovírus é uma das principais causas de surtos de gastroenterite no mundo, sendo altamente contagioso. A transmissão ocorre principalmente pelo consumo de alimentos ou água contaminados, bem como pelo contato direto com superfícies infectadas ou com pessoas doentes. Embora os sintomas sejam autolimitados e costumem durar de um a três dias, complicações podem ocorrer em crianças, idosos e pessoas com sistemas imunológicos fragilizados.

A Sespa destacou que o Norovírus não é uma doença de notificação compulsória, o que pode resultar em subnotificação dos casos. Os dados disponíveis são oriundos das análises realizadas pelo Laboratório Central do Estado (LACEN), quando solicitado.

Em nota, o órgão informou que está monitorando as Doenças Diarreicas Agudas (DDA) em 1.729 unidades sentinelas e reforçou a importância de medidas preventivas, como a higienização adequada das mãos e o consumo de água potável.

