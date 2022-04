Menina de 4 anos morre após avó obrigá-la a beber uísque

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As duas mulheres foram presas em flagrante por abuso e negligência infantil. Após ser detida, a avó disse que “foi longe demais”, e que se considerava totalmente responsável pelo ocorrido. (As informações são do O Povo).

Paramédicos tentaram ressuscitar a garota, que morreu ainda em casa, sem sucesso. Na autópsia, constatou-se que a criança tinha o nível de álcool no sangue oito vezes acima do permitido, por lei, para uma pessoa ao volante.

Roxanne Record, 53, a avó e Kadjah Record, 28 a mãe, ficaram com raiva depois de flagrar a menina dando, escondida, um gole no whisky. Roxanne obrigou China Record, 4, a ficar de joelhos e terminar o conteúdo da garrafa, que estava em mais da metade. A mãe da garota presenciou o fato, sem intervir.

