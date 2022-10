Menina de 5 anos é estuprada pelo próprio irmão adolescente, no Pará

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil, através da delegacia de Tailândia, nordeste do estado, abriu inquérito policial para apurar o estupro de uma menina de 5 anos, ocorrido no município. O crime teria sido praticado pelo próprio irmão da garota, por parte de mãe, um adolescente de 15 anos.

O caso foi encaminhado por uma guarnição do 45º Batalhão de Polícia Militar até a delegacia, depois de uma denúncia anônima. De acordo com a polícia, o crime aconteceu no conjunto Daniel Berg, mas a mãe tentou abafar o crime, segundo a polícia.

Ainda segundo a Polícia Militar, a mulher iria mandar o garoto para outra cidade, a fim de evitar que o estupro se tornasse caso de polícia. A mãe prestou depoimento na delegacia, junto com os filhos e o caso segue sendo investigado.

Pelo menos 35.735 crianças e adolescentes, de até 13 anos, foram estuprados no Brasil ao longo de 2021. É o que denuncia levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado a pedido do Instituto Liberta – que atua no combate à exploração sexual dessa população. De acordo com a pesquisa, crianças e adolescentes de até 13 anos representam mais da metade das vítimas dos casos de estupro registrados no país em 2021.

Também de acordo com o Fórum, as características dos criminosos são as mesmas ao longo dos anos: homem (95,4%) e conhecido da vítima (82,5%), sendo que 40,8% são pais ou padrastos; 37,2% irmãos, primos ou outro parente e 8,7% avós. (Com informações do Dol).

Jornal Folha do Progresso em 10/10/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...