Ossada humana é encontrada em sítio no interior do Pará

(Foto:Reprodução) – Uma ossada humana foi encontrada na tarde da última quinta-feira, 6, por um funcionário de um sítio, localizado no Km 27 do ramal da Campina, zona rural de Terra Alta, nordeste paraense.

De acordo com relatos do homem, cachorros estavam latindo o que o fez suspeitar que algo estava errado, quando chegou ao local, viu os ossos sendo puxados debaixo da terra.

Uma equipe do Centro de Perícia Científica esteve no local para fazer a remoção e a Polícia Civil já deu início às investigações. (Com informações do Roma News

Jornal Folha do Progresso em 10/10/2022/

