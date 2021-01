Menina defende mãe durante discussão e esfaqueia padrasto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A briga também foi confirmada pelo homem, mas com uma versão diferente. Segundo ele, foi a companheira quem pegou a faca e o feriu na altura do peito. Ele afirma que a discussão começou porque ele chegou em casa fora do horário combinado. O homem diz ainda que teve ferimentos na mão esquerda ao tentar impedir a agressão.

Segundo depoimento da adolescente, ela tentava defender a mãe de uma agressão. Ela disse a Polícia Militar que estava em casa quando a mãe e o padrasto começaram a brigar. O homem pegou uma faca, e durante a discussão, tentou agredir a companheira e mãe da jovem. O casal entrou em luta corporal e o objeto acabou caindo no chão. A menina conta que pegou e atacou o padrasto no tórax.

