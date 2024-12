MEC divulga edital do Sisu 2025; Inscrições serão em janeiro

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é uma das principais formas de ingressar em instituições de Ensino Superior no Brasil. | (Divulgação/Mec)

O MEC divulgou o edital do Sisu 2025; inscrições gratuitas de 17 a 21 de janeiro. Confira os critérios e como participar!

Aoportunidade de ingressar em instituições de Ensino Superior em 2025 pode ser feita por um programa que beneficia milhões de estudantes brasileiros todos os anos.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quinta-feira (26) o edital do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. O programa, que permite o ingresso de estudantes em universidades públicas de todo o país, terá inscrições gratuitas realizadas exclusivamente pela internet, entre os dias 17 e 21 de janeiro de 2025, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Para participar, os candidatos precisam ter concluído o ensino médio, realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 e obtido nota diferente de zero na redação. Não serão aceitas inscrições de participantes que declararam ter feito o Enem na condição de treineiro, ou seja, para autoavaliação antes da conclusão do ensino médio.

Diferente de edições anteriores, o Sisu 2025 contará com uma única etapa de inscrição. Nesse período, os candidatos podem disputar vagas ofertadas por instituições de ensino superior para o ano letivo de 2025. Todos os participantes serão classificados com base no desempenho obtido no Enem 2024, inicialmente na modalidade de ampla concorrência.

As vagas serão distribuídas entre os dois semestres de 2025, e os estudantes não poderão escolher em qual semestre desejam ingressar. Após a divulgação dos resultados, os selecionados deverão realizar a matrícula na universidade no período indicado no edital.

Critérios e listas de espera

De acordo com o MEC, as instituições participantes do Sisu 2025 deverão seguir os critérios de distribuição de vagas estabelecidos com base nos dados mais recentes do Censo 2022, realizado pelo IBGE. As universidades também poderão utilizar a lista de espera para preencher vagas não ocupadas após a chamada regular.

Estudantes não selecionados na primeira fase poderão manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 26 e 31 de janeiro de 2025, também pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O mecanismo permite que as instituições convoquem novos candidatos ao longo do ano, conforme a disponibilidade de vagas.

O Sisu é uma das principais portas de entrada para o ensino superior público no Brasil, oferecendo oportunidades de acesso a milhares de cursos em universidades federais, estaduais e institutos federais. Para mais informações, os interessados podem consultar o edital completo no site oficial do MEC .

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2024/14:29:42

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...