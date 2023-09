Menina é forçada a casar com homem de 40 anos

Nas imagens, é possível ver a menina chorando compulsivamente enquanto resistia a assinar o acordo de casamento. (Foto:© Twitter/ Alerta Mundial)

Uma jovem menor de idade foi forçada a se casar com um homem de 40 anos em Bangladesh, um país onde esse tipo de prática é lamentavelmente comum.

Um vídeo desse evento foi compartilhado nas redes sociais, revelando a angústia que essa jovem estava enfrentando. Pessoas de todo o mundo expressaram repúdio a esse tipo de cerimônia, de acordo com o Excelsior.

Infelizmente, esses casamentos arranjados ainda acontecem, especialmente em áreas mais empobrecidas de vários países, incluindo Bangladesh.

As imagens mostram a jovem chorando intensamente enquanto resistia a assinar o documento que mudaria sua vida. Atrás dela, seus pais a seguram e tentam forçá-la a pegar a caneta. Outro homem aparece nas imagens, pressionando seu pescoço e quase fazendo com que ela desmaiasse, exibindo uma atitude revoltante.

Apesar da resistência, a jovem não conseguiu escapar desse contrato de casamento rigoroso, que, infelizmente, parece ter sido oficializado.

🇧🇩 | ¡INDIGNANTE! Es viral un video donde se aprecia a una menor de edad musulmana en Bangladesh dónde es obligada por su madre y su padre a firmar un contrato de boda, con un hombre de más de 40 años. pic.twitter.com/gL4Z6IbLmZ — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 10, 2023

