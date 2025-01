Menino de 12 anos morre em aeroporto de Santarém enquanto realizava check-in

Foto: Reprodução | De acordo com informações da Aena, administradora do aeroporto, o adolescente apresentou sintomas que sugeriam um infarto.

Na madrugada desta sexta-feira (10) no Aeroporto de Santarém, no oeste do Pará, um menino de 12 anos, que seria levado para Belém em busca de atendimento emergencial de saúde, passou mal enquanto realizava o check-in, por volta das 2h40.

De acordo com informações da Aena, administradora do aeroporto, o adolescente apresentou sintomas que sugeriam um infarto. Imediatamente, a equipe de bombeiros de aeródromo prestou os primeiros socorros, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Apesar dos esforços das equipes de emergência, o óbito foi confirmado às 3h.

O aeroporto mobilizou uma equipe para dar suporte à família de Pedro Henrique dos Santos Batista, auxiliando nos trâmites necessários até que o corpo fosse retirado do local e encaminhado às autoridades competentes.

Fonte: g1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/01/2025/15:53:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...