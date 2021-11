Menino de 4 anos morre afogado em piscina desativada de fazenda em MT

Pais saíram e deixaram o garoto e ao chegar encontraram corpo no fundo da piscina.

Ronald Kauê, de quatro anos, morreu neste sábado (27), vítima de um afogamento, no distrito de Agrovila das Palmeiras, em Santo Antônio de Leverger, a 86 km de Cuiabá. O afogamento aconteceu na Fazenda Dois Corações, em que o pai do garoto trabalhava como caseiro.

Segundo a mãe da criança, ela teria deixado o menino na fazenda e saiu com o marido, por volta das 7h, ao retornar começou a procurar a criança na propriedade. A mãe relata que sentiu falta do filho às 10h20 e chegaram até a ir na vila procurar a criança.

Com o uso de uma vara, o padrasto relata que começou a procurar no fundo da piscina, em um momento esparrou em um objeto e mergulhou para ver se era o garoto. Então, saiu dos fundos com o corpo do garoto.

A criança foi retirada e os familiares tentaram fazer os procedimentos de reanimação, mas sem sucesso.

A polícia constatou que a piscina não era utilizada pela família, a água estava escura e repleta de larvas de anuros – os girinos.

A polícia foi acionada por volta das 11h40 para fazer o atendimento, chegaram ao local às 13h55. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil para investigação.

28/11/2021

