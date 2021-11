Palmeiras fatura R$ 84 milhões com título da Libertadores; R$ 126 milhões considerando toda campanha

Neste sábado, o Palmeiras derrotou o Flamengo por 2 a 1, no Estádio Centenário, e conquistou o tricampeonato da Libertadores. Além da taça e da vaga no Mundial de Clubes, o Verdão arrematou 15 milhões de dólares (cerca de R$ 84 milhões).

Esse é o prêmio pago pela Conmebol ao clube campeão da Libertadores. Antes da bola rolar, o Palmeiras já tinha garantido 7,55 milhões de dólares (R$ 42 milhões). Assim, a campanha vitoriosa rendeu 22,55 milhões de dólares (R$ 126,5 milhões).

Com o vice, o Flamengo embolsou seis milhões de dólares (cerca de R$ 33 milhões). Dessa forma, o valor acumulado ao longo da campanha pelo Rubro-Negro foi de 13,55 milhões de dólares (R$ 76 milhões).

Na fase de grupos, a Conmebol pagou US$ 3 milhões (R$ 16,8 milhões), e nas oitavas de final US$ 1,05 milhão (R$ 5,9 milhões). Já nas quartas de final US$ 1,5 milhão (R$ 8,4 milhões), e na semifinal US$ 2 milhões (R$ 11,2 milhões).

Agora, o Palmeiras faz parte da seleta lista de clubes brasileiros que conquistaram três vezes a Libertadores, ao lado de Grêmio, Santos e São Paulo. Além da taça na atual temporada, o Verdão foi campeão nas edições de 1999 e 2020.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Cesar Greco/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...