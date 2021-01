Militares cobram Pazuello e exigem ação em cidades no Amazonas e no Pará onde falta oxigênio

Integrantes do Ministério da Defesa estão alarmados com a situação de cidades do interior do Pará e do Amazonas. Crise da falta de oxigênio atinge vários municípios dos dois estados – (Foto:Reprodução)

A cúpula do Ministério da Defesa está alarmada com a situação de cidades do interior do Pará e do Amazonas, onde falta de oxigênio para pacientes com Covid-19. O aumento de casos graves em regiões de difícil acesso mobilizou militares. Nesse cenário, aliados do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, passaram a cobrar do general-ministro da Saúde, Henrique Pazuello, ação concreta para garantir o insumo e vacina nas localidades. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Sete pessoas que estavam internadas no Hospital Regional de Coari (AM) morreram, na manhã da terça-feira (19), também por falta de oxigênio. Além de Coari, militares acompanham de perto os casos em Itacoatiara, Manacapuru, Nhamundá e Parintins, todas no Amazonas. No Pará, o alerta acendeu em relação às cidades de Oriximiná e Faro.

Na cidade de Faro (920 km de Belém), seis pessoas, duas delas da mesma família, morreram nesta semana em unidades de saúde por falta de oxigênio, escassez de leitos e medicamentos.

O Tribunal de Contas da União (TCU) investigará o ministério da Saúde, comandado pelo general Eduardo Pazuello, por causa do colapso em unidades hospitalares de Manaus (AM).

