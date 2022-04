Milton Ribeiro confirma à PF que recebeu pastores a pedido de Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro e ex-ministro da Educação Milton Ribeiro

(Foto:Evaristo Sá/AFP – 04.02.2022).

Ex-ministro da Educação prestou depoimento no inquérito sobre suposto tráfico de influência de pastores no Ministério da Educação

O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro confirmou em depoimento à Polícia Federal na tarde desta quinta-feira (31) que Bolsonaro pediu a ele que recebesse os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura no Ministério da Educação. Segundo fontes ouvidas pelo R7, Ribeiro negou ter conhecimento de cobrança de propina, mas assumiu ter recebido os religiosos no ministério. Ele é investigado no inquérito sobre suposto tráfico de influência de pastores no Ministério da Educação. (As informações são de Rentato Souza e Carlos Eduardo Bafutto, do R7, em Brasília).

O escândalo que envolve Ribeiro foi revelado em 22 de março, com o vazamento de um áudio do ex-ministro em que ele afirma que o governo prioriza repasse de verbas a partir de negociações com os pastores Gilmar e Arilton a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Os religiosos em questão não têm cargo oficial no governo. Diante das suspeitas que envolvem a pasta, Ribeiro foi exonerado na última segunda-feira (28), para evitar mais desgastes ao governo.

Na quarta-feira (30), o ex-ministro informou ao presidente da Comissão de Educação do Senado, Marcelo Castro (MDB-PI), que não compareceria à audiência pública do colegiando desta quinta-feira (31). A ausência dele gerou reação entre os senadores. Integrantes da comissão ameaçam instalar uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar suspeitas e convocar Milton.

“O caminho está aberto para a instalação da CPI do MEC. O Senado não vai se conformar com essa ausência do ex-ministro. As graves denúncias de corrupção no Ministério da Educação precisam ser esclarecidas, e a Comissão de Educação tem a responsabilidade e o dever de investigar esse escândalo”, disse Marcelo Castro, pelas redes sociais.

Jornal Folha do Progresso em 01/04/2022/10:18:22

