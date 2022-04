Novo Progresso-Assalto deixa moradores do Bairro São Marcos com medo

Um assalto que aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, 31 de março de 2022, deixou os moradores com medo.

Um rapaz que seguia para sua casa foi abordado por dois marginais, queriam o celular, ele apanhou e foi socorrido por moradores do local.

Conforme relatos da vítima (menor de idade), seguia pela rua medianeira onde passou pela ponte quando dois marginais o seguiam, virou pela rua Tauari passou outra ponte próximo à empresa Galucio, momento que eles tentaram assaltar a vítima que apanhou (bateram nele) e teve roupa rasgada e hematomas no corpo. Vizinhos ouviram os gritos e saíram para ajudar, levaram o rapaz para dentro de casa, com roupa rasgada sem chinelo e com hematomas pelo corpo. “Foi por pouco, levaram o chinelo dele o ladrão deixou um chinelo no local e fugiram”, disse moradora que socorreu a vítima.

Ainda conforme a informação os ladrões queriam o celular da vítima.

Preocupação

Mas o que mais preocupa os moradores e comerciantes da região é que, do jeito que a coisa anda, algum destes crimes possa terminar na morte de inocentes.

Moradores do Bairro São Marcos se sentem inseguros, com avenida jamanxim sem acesso à opção pela rua medianeira (local que ocorreu assalto), a rua tem muita lama e falta iluminação, facilitando ação dos criminosos.

Ninguém mais consegue ir a pé no comércio, pagar contas, etc., este acesso alternativo pela interdição da avenida jamanxim, favorece aos miliantes, as pessoas estão inseguras.

Os moradores andam bem descrentes com a eficiência da polícia. “A gente chama, eles não vêm. E ainda botam a culpa na gente porque não há mais ações de segurança no bairro, pois dizem que a gente é que não registra a ocorrência por isso, não entra nas estatísticas de crimes, que pautam as ações de segurança. Nos dizem que a PM não pode estar em todos os lugares e é a gente que tem que se cuidar, lamenta moradora na rede social.

Por:Jornal Folha do Progresso em 31/03/2022/10:04:36

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...