Eleições 2022 – Novo Progresso tem um candidato a deputado estadual que solicitou registro junto ao TRE-PA

(Foto: Divulgação TSE)-Com fim de prazo para pedidos de registros na eleição de 2022, encontramos junto ao TRE-PA o nome de um funcionário publico de Novo Progresso com pedido de registro para disputar esta eleição de 2022. Jair Francisco de Souza Vaz , requereu junto ao Tribunal Eleitoral do Estado do Para (TRE) , o registro de candidatura para concorrer a vaga de Deputado Estadual pelo PSB.

O nome de Jair foi aprovado em convenção estadual realizada em Belém pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro).

No pedido de registro consta o nome da urna como Jair do Titão, o número do candidato que vai aparecer na urna eletrônica é 40000. O pedido de registro pode ser consultado junto ao portal do TSE , basta clicar AQUI.

Jair é funcionário Publico da Prefeitura de Novo Progresso lotado na Secretaria de Obras. Para disputar a eleição como candidato a deputado Estadual, pediu afastamento do cargo em tempo.

Vejam o Requerimento

Por:Jornal Folha do Progresso em 24/08/2022/16:22:51

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...