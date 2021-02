Número de casos novos de Covid-19 volta disparar em Novo Progresso – 19 novos casos em 24 horas

Enquanto cidades do interior do Pará já vivem uma nova onda de Covid-19, com aumento de casos e ameaça de colapso na rede hospitalar, Novo Progresso parecia estar com a pandemia sob controle. Porém, os números infelizmente começam a mudar e põe em alerta máximo a saúde municipal.

Segundo boletim divulgado na segunda (22) com 11 novos casos, na terça (23) 6 novos casos, na terça (24), em um dia, a cidade somou 19 casos novos de coronavírus, mais que o dobro do registrado na última terça 23), quando foram 6 novas contaminações. Os números de casos ativos também subiram desde sexta (19), aumentando em 109 registros, passando para 121.

Diante do quatro não temos informações da administração municipal se novas medidas serão tomadas.

Vejam o Boletim desta quarta-feira

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...