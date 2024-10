‘Modo Datena’? Funcionária dá cadeirada em assaltante dentro de farmácia; VÍDEO

Funcionária de farmácia ativou o modo Datena e deu cadeirada em assaltante no DF – Foto: Reprodução

Na tarde do último sábado (26), uma tentativa de assalto a uma farmácia no Distrito Federal terminou de forma inusitada após funcionária reagir com uma cadeirada em assaltante. O homem, que tentou intimidar as atendentes usando um facão, foi surpreendido pela rápida resposta da funcionária, que conseguiu afugentá-lo.

O episódio foi registrado pelas câmeras de segurança da farmácia. No vídeo, é possível ver o momento em que duas funcionárias estão atrás do caixa, quando o assaltante entra no estabelecimento, segurando a arma.

No entanto, ao tentar se aproximar, ele é imediatamente enfrentado por uma das atendentes, que levanta uma cadeira de madeira e o golpeia. Mesmo após o primeiro golpe, o homem insiste na abordagem, mas é atingido novamente, chegando a derrubar um dos computadores do balcão.

Após cadeirada em assaltante, polícia realiza buscas mas não encontra o suspeito

Após a fuga do criminoso, as atendentes acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal, que realizou buscas nas proximidades. Apesar da varredura, o suspeito não foi localizado.

O vídeo, que mostra a reação corajosa da funcionária, viralizou nas redes sociais. O ato da funcionária gerou diversos comentários sobre a atitude rápida e determinada para impedir o roubo.

Veja a reação da atendente durante assalto frustrado no DF

‘Modo Datena’? Funcionária dá cadeirada em assaltante dentro de farmácia

