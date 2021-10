Moradores derrubam ponte para impedir fiscalização do ICMBio na UC Terra do Meio em Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Estação Ecológica da Terra do Meio, na Amazônia, possui uma área de 3.373.133,89 hectares, e foi criada em por decreto em 17 de fevereiro de 2005. A reserva está localizada nos municípios de Altamira e São Félix do Xingu, no Pará, e tem o objetivo de preservar os ecossistemas naturais existentes, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, conforme o Plano de Manejo da unidade de conservação. A Estação Ecológica abriga diversas espécies ameaçadas de extinção: aves, anfíbios, peixes, mamíferos, répteis.

You May Also Like