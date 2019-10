Morre em Belém o jornalista e ex-vereador Thompson Mota

Em uma rede social, a esposa de Thompson disse que ele teve complicações durante uma cirurgia, por esse motivo foi preciso ser entubado e sedado. Ele também estava com a pressão muito baixa. Por:Redação Integrada 30.10.19 17h20 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Morreu, no início da tarde desta quarta-feira (30), o jornalista e ex-vereador de Belém, Thompson Mota, aos 68 anos. Ele estava em Belém para tratamento de saúde, mas morava em Santarém, oeste do Pará, onde atuou como colunista de jornais impressos, assessor de imprensa e radialista.

