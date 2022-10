Motorista contratado para frete de São Paulo para Novo Progresso é suspeito de furtar trator de R$ 370 mil

Motorista contratado para frete é suspeito de furtar trator de R$ 370 mil (Foto: Reprodução)

Comprado novo, trator e outros equipamentos deveriam ser levados de Araçatuba para fazendas no Estado de Mato Grosso e Pará .

Um fazendeiro de Araçatuba (SP) procurou a polícia na tarde de sexta-feira (14), para denunciar o possível furto de um trator novo, avaliado em R$ 370 mil, e de implementos agrícolas, também novos. O suspeito do crime é o motorista contratado para fazer o transporte dos equipamentos, que deveriam ser levados para Mato Grosso e depois para o Estado do Pará.

A vítima contou à polícia que a compra foi feita na quinta-feira (13), em um comércio de máquinas agrícolas na rua Anhanguera, em Araçatuba. O trator é um Valtra, que foi embarcado no período da noite em um caminhão com placas de Sertãozinho (SP), junto com um vagão misturador e duas grades aradoras.

Segundo o fazendeiro, ao contratar o frete, a corretora que seria de Uberlândia (MG) indicou um motorista. Entretanto, este teria alegado problemas de saúde e indicou o acusado, que estava com o caminhão.

Furto

O destino inicial do frete seria uma fazenda em Itanhangá (MT) e depois outra propriedade em Novo Progresso (PA). Porém, na manhã de sexta-feira o fazendeiro tentou em várias oportunidades contato com esse motorista, mas não conseguiu e passou a suspeitar de alguma irregularidade.

Também houve tentativas de contato com os corretores de frete para saber do paradeiro do caminhão, mas ninguém foi encontrado e a vítima foi orientada a registrar um boletim de ocorrência.

No caminho para a delegacia o fazendeiro cruzou com uma viatura da Polícia Militar Rodoviária e informou o que estava acontecendo. Já na delegacia, quando registrava o boletim de ocorrência, ele foi informado que o motorista contratado para o frete tem duas passagens criminais por assalto no Estado de Goiás. O caso é investigado.

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/10/2022/07:05:53 com informações do Portal Hoje Mais

